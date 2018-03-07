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Новости

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ

Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок

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Новости

Рособрнадзор возобновил прием в МГГЭУ Заведение лишали лицензии за неисполнение предписаний в срок