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Индустрия
«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве
Николай Рихтер и Михаил Фишер — о том, как создать популярное место, не имея опыта в ресторанном бизнесе
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Индустрия
«Лепим и варим»: Как запустить пельменную в Москве
Николай Рихтер и Михаил Фишер — о том, как создать популярное место, не имея опыта в ресторанном бизнесе
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