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Недвижимость
Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа»
The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.
Недвижимость
Комментарий: Михаил Лукьянов о будущем «ЦИАНа»
The Village поговорил о будущем «ЦИАНа» с Михаилом Лукьяновым, инвестиционным менеджером холдинга «Медиа3», купившего популярный сервис поиска жилья.
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