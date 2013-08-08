Рецепты шефов: Крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром Шеф-повар петербургского ресторана Schengen Михаил Мартыненко рассказал The Village, как готовить крем-суп из цукини и мяты с мясом утки и творожным сыром.