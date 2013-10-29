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Мести недели: Как якутская община стала жертвой борьбы с нелегалами
Мести недели: Как якутская община стала жертвой борьбы с нелегалами Московский бизнесмен родом из Якутии Михаил Овсянников рассказал о незаконном закрытии его отеля после беспорядков в Бирюлёве и о национальном вопросе.
Мести недели: Как якутская община стала жертвой борьбы с нелегалами

Мести недели: Как якутская община стала жертвой борьбы с нелегалами
Московский бизнесмен родом из Якутии Михаил Овсянников рассказал о незаконном закрытии его отеля после беспорядков в Бирюлёве и о национальном вопросе.