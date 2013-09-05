Сделал сам
Как продать свою компанию «Яндексу»В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту
Сделал сам
Как продать свою компанию «Яндексу» В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту
Менеджмент
Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информацииПятеро предпринимателей рассказали H&F, как они умудряются одновременно не пропустить важные новости и сохранить психическое равновесие.
Менеджмент