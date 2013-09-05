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Как продать свою компанию «Яндексу»
Сделал сам
Как продать свою компанию «Яндексу»В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту
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Как продать свою компанию «Яндексу»
Сделал сам

Как продать свою компанию «Яндексу» В декабре «Яндекс» купил у Михаила Ушакова и фонда Runa Capital сервис «Советник». The Village спросил предпринимателя, чем он приглянулся интернет-гиганту

Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информации
Менеджмент
Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информацииПятеро предпринимателей рассказали H&F, как они умудряются одновременно не пропустить важные новости и сохранить психическое равновесие.
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Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информации
Менеджмент

Сам себе цензор: Как бизнесмену не захлебнуться в потоке информации Пятеро предпринимателей рассказали H&F, как они умудряются одновременно не пропустить важные новости и сохранить психическое равновесие.