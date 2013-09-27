Михаил Зельман вышел из Food Service Capital и занялся зарубежными проектами
В этом году он планирует открыть Burger & Lobster в Нью-Йорке
Михаил Зельман вышел из Food Service Capital и занялся зарубежными проектами В этом году он планирует открыть Burger & Lobster в Нью-Йорке
«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Рестопрактики: Михаил Зельман о ресторанах с одним блюдом The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В первом выпуске: Михаил Зельман о преимуществах моноконцепции на примере Burger & Lobster
Ресторатор двух столиц: Чем отличается еда в Москве и Лондоне Создатель ресторанного холдинга «Арпиком» Михаил Зельман рассказал H&F о своих заграничных проектах и о том, почему московский ресторанный рынок страдает от отсутствия космополитизма.