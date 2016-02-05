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Новости

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли

Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления

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Новости

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления

Ситуация

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями

В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»

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Ситуация

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»

Ситуация

В ТАСС идут обыски (обновлено)

Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства

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Ситуация

В ТАСС идут обыски (обновлено) Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства