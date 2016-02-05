Новости
Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли
Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления
Новости
Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления
Ситуация
Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями
В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»
Ситуация
Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»
Ситуация
В ТАСС идут обыски (обновлено)
Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства
Ситуация