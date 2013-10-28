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События недели
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов»
Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Ночь искусств», These New Puritans и «Фабрика мультфильмов»
Концерты Offspring и Милен Фармер, пешеходная зона от «Новокузнецкой» до Болотной, Ман Рэй в Пушкинском и ещё несколько событий из календаря The Village.
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