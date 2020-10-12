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2020-10-12T15:28:20.000+03:00
12 октября 2020
Россиян хотят чаще привлекать к решению проблем с дорогами и дворами. Платить тоже придется гражданам
2020-09-16T10:23:20.000+03:00
16 сентября 2020
Минфин хочет покрыть расходы на борьбу с COVID-19 за счет повышения акцизов на табак
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