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12 октября 2020

Россиян хотят чаще привлекать к решению проблем с дорогами и дворами. Платить тоже придется гражданам

16 сентября 2020

Минфин хочет покрыть расходы на борьбу с COVID-19 за счет повышения акцизов на табак