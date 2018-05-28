Минфин хотел регулировать поставки электронных сигарет, но случайно запретил пульты от телевизоров
Из-за этого в России может остановиться сборка телевизоров
Минфин хотел регулировать поставки электронных сигарет, но случайно запретил пульты от телевизоров Из-за этого в России может остановиться сборка телевизоров
Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено)
На планы правительства повлиял коронавирус
Минфин хочет на год отложить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа (обновлено) На планы правительства повлиял коронавирус
Еще один экс-фигурант «московского дела» потребовал компенсацию за незаконное преследование
Даниил Конон хочет отсудить у Минфина 1,2 миллиона рублей
Еще один экс-фигурант «московского дела» потребовал компенсацию за незаконное преследование Даниил Конон хочет отсудить у Минфина 1,2 миллиона рублей
Ставить российские вина на лучшие места в магазинах
По мнению специалистов, это не повлияет на продажи
Ставить российские вина на лучшие места в магазинах По мнению специалистов, это не повлияет на продажи
Небольшие магазины начнут массово закрываться из-за новых поправок Минфина
Прежде всего это коснется продавцов табачных изделий, одежды и обуви
Небольшие магазины начнут массово закрываться из-за новых поправок Минфина Прежде всего это коснется продавцов табачных изделий, одежды и обуви
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
Производителей крафта хотят обязать варить пиво по ГОСТам. Сами пивовары выступили против
Законопроект, внесенный единоросом Ильдаром Гильмутдиновым, уже поддержал Минфин
На сладкие напитки отменят льготы Минфин хочет лишить сладкие напитки привилегий
Минфин отказал РАН в миллиарде рублей на международные проекты и популяризацию науки
Министерству неясно, куда пойдут эти деньги
Минфин отказал РАН в миллиарде рублей на международные проекты и популяризацию науки Министерству неясно, куда пойдут эти деньги
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы
Чаще всего ее берет Сбербанк
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы Чаще всего ее берет Сбербанк
«РБК»: Россиян планируют подключать к системе накопления пенсии без их согласия
Для отказа от ИПК работнику придется подать заявление об отмене автоматической подписки
«РБК»: Россиян планируют подключать к системе накопления пенсии без их согласия Для отказа от ИПК работнику придется подать заявление об отмене автоматической подписки
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года
Данные приводятся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года Данные приводятся в проекте долгосрочного бюджетного прогноза
Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги
Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц
Ограничить право россиян проигрывать собственные деньги Минфин намерен запретить букмекерам принимать ставки от игроков, проигравших больше МРОТ в месяц
Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018
Министр финансов назвал произошедшее совпадением
Антон Силуанов — о запуске пенсионной реформы в день старта ЧМ-2018 Министр финансов назвал произошедшее совпадением
ФНС попросила полный доступ к банковским операциям россиян
Изменения позволят ведомству доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов
ФНС попросила полный доступ к банковским операциям россиян Изменения позволят ведомству доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов
Минфин предложил отменить льготный акциз для части российских вин
Пониженную ставку ввели в 2016 году, чтобы развивать отечественное виноделие
Минфин предложил отменить льготный акциз для части российских вин Пониженную ставку ввели в 2016 году, чтобы развивать отечественное виноделие
Минфин собирается ввести обязательную маркировку пива и пивных напитков
Напитки, не отмеченные марками, будут считаться нелегальными
Минфин собирается ввести обязательную маркировку пива и пивных напитков Напитки, не отмеченные марками, будут считаться нелегальными
Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года
Ведомство решило отложить изменения
Минфин утвердил снижение порога беспошлинных интернет-покупок с 2019 года Ведомство решило отложить изменения
Власти отменят компенсации за потерю жилья при стихийных бедствиях
На новое жилье без права собственности могут рассчитывать только малоимущие
Власти отменят компенсации за потерю жилья при стихийных бедствиях На новое жилье без права собственности могут рассчитывать только малоимущие
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро
А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
«Коммерсантъ»: Правительство может снизить порог беспошлинных интернет-покупок до 100 евро А также отложить введение пошлин на зарубежные посылки дороже 500 евро до 2019 года
Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %
По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку