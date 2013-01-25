Самые востребованные профессии в России
Минтруд выяснил, какие работники пользуются самым большим спросом
Самые востребованные профессии в России Минтруд выяснил, какие работники пользуются самым большим спросом
В России появится профессия цифрового куратора
Они будут учить пожилых людей пользоваться компьютером
В России появится профессия цифрового куратора Они будут учить пожилых людей пользоваться компьютером
Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста
В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан
Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан
Сколько россиян продолжают работать после выхода на пенсию
Данные основаны на статистике Минтруда
Сколько россиян продолжают работать после выхода на пенсию Данные основаны на статистике Минтруда
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах
Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования
Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 %
В 2018 году их должно стать 140 тысяч
Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 % В 2018 году их должно стать 140 тысяч
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Законопроект повышения внесут в правительство до 20 мая
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума Законопроект повышения внесут в правительство до 20 мая
В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год
В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января