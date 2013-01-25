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Новости

Самые востребованные профессии в России

Минтруд выяснил, какие работники пользуются самым большим спросом

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Новости

Самые востребованные профессии в России Минтруд выяснил, какие работники пользуются самым большим спросом

Новости

В России появится профессия цифрового куратора

Они будут учить пожилых людей пользоваться компьютером

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Новости

В России появится профессия цифрового куратора Они будут учить пожилых людей пользоваться компьютером

Новости

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста

В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан

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Новости

Во сколько обойдется переобучение россиян предпенсионного возраста В России планируют запустить программу по повышению квалификации пожилых граждан

Новости

Сколько россиян продолжают работать после выхода на пенсию

Данные основаны на статистике Минтруда

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Новости

Сколько россиян продолжают работать после выхода на пенсию Данные основаны на статистике Минтруда

Новости

Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах

Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования

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Новости

Чиновникам разрешили не указывать криптовалюту в декларации о доходах Минтруда объяснил такое решение отсутствием их законодательного регулирования

Новости

Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 %

В 2018 году их должно стать 140 тысяч

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Новости

Минтруд предложил сократить количество иностранных рабочих на 20 % В 2018 году их должно стать 140 тысяч

Город

Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума

Законопроект повышения внесут в правительство до 20 мая

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Город

Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума Законопроект повышения внесут в правительство до 20 мая

Ситуация

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год

В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января

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Ситуация

В Минтруде предложили даты новогодних и майских каникул на 2018 год В министерстве хотят перенести на 9 марта и на 2 мая выходные с 6 по 7 января

Новости

Компании прямых продаж пострадают из-за увеличения налогов для ИП

Участники рынка ожидают уменьшения количества распространителей продукции

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Новости

Компании прямых продаж пострадают из-за увеличения налогов для ИП Участники рынка ожидают уменьшения количества распространителей продукции