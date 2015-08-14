Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café
Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер