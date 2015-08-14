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Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург) Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета
Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)

Клуб «Танцплощадка» на Конюшенной площади (Петербург)
Проект с рестораном и танцами от создателей бара Mishka — возможно, главная городская танцплощадка ближайшего лета

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café

Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер

Good Enough откроет вторую кофейню на месте Blum Café
Предложение открыть кофейню на Большой Дмитровке команде Good Enough сделал сам владелец Blum Аркадий Зельцер