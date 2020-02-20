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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте
«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте В подвале главного петербургского храма
«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте

«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте
В подвале главного петербургского храма

«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные

«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные
Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса

Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau

Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
И почему это очень красиво

Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне
Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне Пате крут и беф бургиньон от команды DuoBand
Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне

Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне
Пате крут и беф бургиньон от команды DuoBand

«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили
«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили И хочется не только выпить вина и поесть, но и прийти к кому-то в гости
«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили

«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили
И хочется не только выпить вина и поесть, но и прийти к кому-то в гости

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина
Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Джапанди, рамен и тайяки: Японское бистро J’Pan на улице Забелина

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице
Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице
Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице

Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице

Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке
Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке И бенефис Режиса Тригеля
Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке

Lila Restaurant: Долгожданный главный ресторан в особняке на Сретенке
И бенефис Режиса Тригеля

«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе
«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе Файн-дайнинг от шведских шефов in the middle of nowhere
«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе

«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе
Файн-дайнинг от шведских шефов in the middle of nowhere

«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице
«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице
«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице

«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице

Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской
Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской Меню, которое угодит всем, и десерты на тележке
Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской

Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской
Меню, которое угодит всем, и десерты на тележке

«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке

«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАРАрт-кластер сносят ради ЖК

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР Арт-кластер сносят ради ЖК

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке
Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке
Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет» Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»

+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»
Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве

Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре
Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре
Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре

Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре

Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской
Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской Лучшее открытие лета
Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской

Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской
Лучшее открытие лета

Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице
Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице
Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице

Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице

Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской
Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской
Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской

Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской

Betulla на Греческом проспекте (Петербург)
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Betulla на Греческом проспекте (Петербург)

Betulla на Греческом проспекте (Петербург)
Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке

Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке
«Водная жизнь» в центре Москвы

Saro на Петроградской стороне
Saro на Петроградской стороне Авторская кухня Марии Дементьевой в очень красивом ресторане
Saro на Петроградской стороне

Saro на Петроградской стороне
Авторская кухня Марии Дементьевой в очень красивом ресторане

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана

Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке
Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке
Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке

Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции Петербургский аналог Сандунов
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции

Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции
Петербургский аналог Сандунов

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне

Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне
Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы

Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице Районное место вовсе не районного масштаба
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице

Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Районное место вовсе не районного масштаба

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой
Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой
Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой

Сиеста, мичелада и тропики: Мексиканский бар Mañana на Пятницкой

Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)

Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург)
Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето

Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади
Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади Сложно устроенное пространство с неоднозначными интерьерами, но достойной кухней
Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади

Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади
Сложно устроенное пространство с неоднозначными интерьерами, но достойной кухней

«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре
«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре Очень веселый барный проект команды Dizengof99
«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре

«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре
Очень веселый барный проект команды Dizengof99

LILA Asia: Паназия в самом амбициозном проекте Галактиона и Элины Табидзе
LILA Asia: Паназия в самом амбициозном проекте Галактиона и Элины Табидзе
LILA Asia: Паназия в самом амбициозном проекте Галактиона и Элины Табидзе

LILA Asia: Паназия в самом амбициозном проекте Галактиона и Элины Табидзе

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Remy 2.0 и множество десертов: Gentle Cafe на Тверском бульваре
Remy 2.0 и множество десертов: Gentle Cafe на Тверском бульваре
Remy 2.0 и множество десертов: Gentle Cafe на Тверском бульваре

Remy 2.0 и множество десертов: Gentle Cafe на Тверском бульваре

Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии
Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии Главный гастрономический аттракцион Петербурга
Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии

Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии
Главный гастрономический аттракцион Петербурга

Многообещающая Паназия: Ресторан-бар «Соль» на улице Солянке
Многообещающая Паназия: Ресторан-бар «Соль» на улице Солянке
Многообещающая Паназия: Ресторан-бар «Соль» на улице Солянке

Многообещающая Паназия: Ресторан-бар «Соль» на улице Солянке

Girl power с яйцами: Кафе Eggsellent на «Маяковской»
Girl power с яйцами: Кафе Eggsellent на «Маяковской»
Girl power с яйцами: Кафе Eggsellent на «Маяковской»

Girl power с яйцами: Кафе Eggsellent на «Маяковской»

Обаятельный минимализм: Камерный ресторан Alice на Патриках
Обаятельный минимализм: Камерный ресторан Alice на Патриках
Обаятельный минимализм: Камерный ресторан Alice на Патриках

Обаятельный минимализм: Камерный ресторан Alice на Патриках

Не опять, а снова: Пиццерия Testa на Сретенке
Не опять, а снова: Пиццерия Testa на Сретенке Как открыться в третий раз
Не опять, а снова: Пиццерия Testa на Сретенке

Не опять, а снова: Пиццерия Testa на Сретенке
Как открыться в третий раз

Кофе и вино во дворах Столешки:
Кофе и вино во дворах Столешки: Ресторан Тоtо и его соседи
Кофе и вино во дворах Столешки:

Кофе и вино во дворах Столешки:
Ресторан Тоtо и его соседи

Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке
Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке
Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке

Лучшее из Петербурга — в Москве: Суши-бистро Subzero на Петровке

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной Как оживить Балчуг
Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной

Во всех инстаграмах Москвы: Кафе Blau на Садовнической набережной
Как оживить Балчуг

Опиумный дом
Опиумный дом Ресторан Lotus Room на Патриарших
Опиумный дом

Опиумный дом
Ресторан Lotus Room на Патриарших

Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке
Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке Еще одна большая удача самой шумной улицы Москвы
Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке

Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке
Еще одна большая удача самой шумной улицы Москвы

Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки

Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки
От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Да, в настоящем гараже

15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы
15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы Встречайтесь в любимой рюмочной и кофейне не выходя из комнаты
15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы

15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы
Встречайтесь в любимой рюмочной и кофейне не выходя из комнаты

The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой

The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой
Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре

Коза рогатая: Ресторан Dereza на Нижней Красносельской
Коза рогатая: Ресторан Dereza на Нижней Красносельской Волк в овечьей шкуре — полноценный ресторан с моноконцепцией, маскирующийся под винный бар
Коза рогатая: Ресторан Dereza на Нижней Красносельской

Коза рогатая: Ресторан Dereza на Нижней Красносельской
Волк в овечьей шкуре — полноценный ресторан с моноконцепцией, маскирующийся под винный бар

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ