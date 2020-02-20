«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте В подвале главного петербургского храма
«Крипта» в Казанском соборе: Как устроено самое бюджетное кафе на Невском проспекте В подвале главного петербургского храма
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса
«Вход с улицы»: Как устроен ресторан «Ночлежки», в котором работают бездомные Благотворительный проект в эпоху «спецоперации» и кризиса
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне Пате крут и беф бургиньон от команды DuoBand
Французский вестник: Frantsuza Bistrot на Петроградской стороне Пате крут и беф бургиньон от команды DuoBand
«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили И хочется не только выпить вина и поесть, но и прийти к кому-то в гости
«Винага» на Большой Грузинской: Место на случай, если обычные рестораны наскучили
И хочется не только выпить вина и поесть, но и прийти к кому-то в гости
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе Файн-дайнинг от шведских шефов in the middle of nowhere
«Мишлен» в Петербурге: Ресторан Nordic на Пулковском шоссе Файн-дайнинг от шведских шефов in the middle of nowhere
«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице
«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице
Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской Меню, которое угодит всем, и десерты на тележке
Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской Меню, которое угодит всем, и десерты на тележке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет» Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет» Лучшая неаполитанская пицца в округе, а, может, и во всей Москве
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции Петербургский аналог Сандунов
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции Петербургский аналог Сандунов
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы
Как у бабушки: Кафе «Снежинка» на Петроградской стороне Старейшая рюмочная Петербурга в руках Кати Бокучавы
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице Районное место вовсе не районного масштаба
Сдержанный японский ресторан Hibiki на Трубецкой улице
Районное место вовсе не районного масштаба
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
Негрони и girl power: Tagliatella Caffé на Литейном проспекте (Петербург) Новое заведение от команды El Copitas, в котором мы проведем это лето
Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади Сложно устроенное пространство с неоднозначными интерьерами, но достойной кухней
Ресторан Maze: Лабиринт на Триумфальной площади Сложно устроенное пространство с неоднозначными интерьерами, но достойной кухней
«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре Очень веселый барный проект команды Dizengof99
«Галя, борщ!»: Обаятельный коктейльный Shalom, Bar! в секретном дворике на Покровском бульваре Очень веселый барный проект команды Dizengof99
Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии Главный гастрономический аттракцион Петербурга
Русское поле экспериментов: Cococouture на Новой Голландии Главный гастрономический аттракцион Петербурга
Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке Еще одна большая удача самой шумной улицы Москвы
Краб-доги и бюджетные морепродукты: Рыбный ресторан «Охотка» на Маросейке Еще одна большая удача самой шумной улицы Москвы
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»
Бар Underdog: Новая точка притяжения Покровки — Маросейки От окошка в «Смене» к лучшему двору в окрестностях «Китай-города»
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы Встречайтесь в любимой рюмочной и кофейне не выходя из комнаты
15 фонов для Zoom-конференций из кафе, баров и ресторанов Москвы Встречайтесь в любимой рюмочной и кофейне не выходя из комнаты
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре
The Nest: Бар-театр с отличной коктейльной картой Коктейли с трюфелем и специями из Кералы на Сретенском бульваре
Коза рогатая: Ресторан Dereza на Нижней Красносельской Волк в овечьей шкуре — полноценный ресторан с моноконцепцией, маскирующийся под винный бар