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Свое место
Александр Берковский, совладелец бара Mishka
В новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.
Свое место
Александр Берковский, совладелец бара Mishka
В новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.
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