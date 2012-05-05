16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Александр Берковский, совладелец бара Mishka
Александр Берковский, совладелец бара Mishka В новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.
Александр Берковский, совладелец бара Mishka

Александр Берковский, совладелец бара Mishka
В новом выпуске рубрики «Свое место» совладелец бара Mishka Александр Берковский рассказал The Village о том, как открыть дружеское заведение за три недели и с минимальным бюджетом.