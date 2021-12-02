10 лучших ресторанов осени в Петербурге

Minerals

Адрес Невский пр-т., 7–9 Часы работы 12:00–01:00 Средний чек 1500–5000 рублей Подробнее

При новом пятизвездочном отеле Wawelberg на Невском проспекте открылся видовой ресторан Minerals — проект роскошный и многосоставный. Основное двухэтажное пространство занимают кафе и кондитерская с вполне доступным средним чеком и выдающимся интерьером, выполненным с использованием натурального камня — мрамора, оникса, малахита, чароита и кварцита. В глубине, за баром и кондитерской, расположен второй — вечерний — ресторан с отдельным меню и большой винной комнатой. Меню практически полностью построено на редких российских продуктах: от гигантских гребешков из Мурманска и карельских белых грибов (которые подают под соусом на основе квасного сусла) до дагестанского ягненка и алтайского хамона из черного кабана.

Кафе «Рубинштейн»

Адрес наб. Фонтанки, 67/69 Часы работы 09:00–00:00 (по выходным с 12:00) Средний чек 1500 рублей Подробнее

Это, наконец, случилось: «Рубинштейн» — редчайшее в Петербурге заведение, работающее в жанре артистического кафе — перезапустился в новой локации, на набережной Фонтанки, в двух шагах от БДТ. Занимается проектом прежняя команда авторитетных рестораторов — Эдуард Мурадян («ЕМ») и Митя Борисов. Формат в целом остался прежним: и в смысле интерьера (он вновь рождает ассоциации с классической петербургской гостиной), и в смысле гастрономического и событийного наполнения. Здесь все так же будут устраивать расслабленные воскресные бранчи, творческие вечера и камерные концерты.

За еду отвечает шеф-повар Глеб Герасимов, который придумал в меру оригинальное меню: говяжий тартар дополняет брусникой и мороженым из голубого сыра, хамон серрано — кремом из хурмы, а в качестве основных блюд подает форель на двоих и стейк-паук из бедренной части. Барную карту составил сомелье Арсений Маеренков (EM): уже сейчас в кафе доступна небольшая подборка вин и крепкого алкоголя, а скоро должны появиться коктейли. И главное — для бара «Митя» в новом пространстве тоже нашлось место (его оформлением занимается архитектор Александр Бродский, автор интерьеров музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского и инсталляции «Ротонда» в Никола-Ленивце).

МЕСТО

Он вернулся: Кафе «Рубинштейн» на набережной Фонтанки Читать



Mercado del Sol

Адрес ул. Белинского, 5 Часы работы 09:00–23:00 Средний чек 2000 рублей Подробнее

Марк Лапин и Алена Мельникова (Grecco) запустили второй совместный проект на месте «Пряностей и радостей» на Белинского. Двухэтажный средиземноморский ресторан Mercado del Sol поделен на две зоны: на первом этаже — светлое городское кафе с ранними завтраками, на втором — респектабельный ресторан с эффектным видом на Храм Симеона и Анны. Это еще тоже не все: в ближайшие месяцы здесь откроется отдельная «тайная» гостиная c Chef’s Table.

Основная специализация ресторана — дары моря. Шеф-повар Леонид Иванов подает осьминога, роскошный тартар из тунца с черной икрой, черную паэлью с кальмаром, запекает тюрбо, баррамунди, морской язык, а в разделе raw можно найти устриц, морских ежей, гребешков и редких креветок.