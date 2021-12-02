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Новое в Петербурге2 декабря 2021

10 лучших ресторанов осени в Петербурге Возвращение кафе «Рубинштейн» и бара Mishka, All Grain, Numero Zero и Mercado del Sol

10 лучших ресторанов осени в Петербурге

Mon ChouChou

Адрес

ул. Караванная, 3/35

Часы работы

09:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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Рестораторы Анастасия и Дмитрий Решетников, брат и сестра, открывшие Zazazu — лучший винный бар на улице Рубинштейна, — наконец запустили и свой второй проект — французское бистро Mon ChouChou на Караванной. Просторный и нарядный, он поделен на несколько зон: бистро (куда уместно заглянуть, чтобы выпить кофе и быстро перекусить) и нарядный обеденный зал с белыми скатертями, деревом, расписной ширмой и роскошными винными стеллажами.

Цель проекта амбициозна — восстановить репутацию французской кухни в Петербурге, подпорченную в 2000-е. Совладелец ресторана и шеф-повар Дмитрий Решетников варит настоящий луковый суп, готовит улиток по-бургундски, буйабес, утку и другие классические французские блюда. Отдельный раздел меню посвящен завтракам (их подают до 14:00): в нем — классические круассаны, яйца пашот, французские омлеты и кофе. Экспериментам с высокой кухней место тоже нашлось. В планах команды — регулярные ужины в четыре руки с участием приглашенных французских шефов. О вине тоже не забыли: сомелье Ольга Борис обещает собрать в Mon ChouChou самую большую карту шампани в городе и более 300 сортов французских вин.

Minerals

Адрес

Невский пр-т., 7–9

Часы работы

12:00–01:00

Средний чек

1500–5000 рублей

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При новом пятизвездочном отеле Wawelberg на Невском проспекте открылся видовой ресторан Minerals — проект роскошный и многосоставный. Основное двухэтажное пространство занимают кафе и кондитерская с вполне доступным средним чеком и выдающимся интерьером, выполненным с использованием натурального камня — мрамора, оникса, малахита, чароита и кварцита. В глубине, за баром и кондитерской, расположен второй — вечерний — ресторан с отдельным меню и большой винной комнатой. Меню практически полностью построено на редких российских продуктах: от гигантских гребешков из Мурманска и карельских белых грибов (которые подают под соусом на основе квасного сусла) до дагестанского ягненка и алтайского хамона из черного кабана.

Кафе «Рубинштейн»

Адрес

наб. Фонтанки, 67/69

Часы работы

09:00–00:00 (по выходным с 12:00)

Средний чек

1500 рублей

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Это, наконец, случилось: «Рубинштейн» — редчайшее в Петербурге заведение, работающее в жанре артистического кафе — перезапустился в новой локации, на набережной Фонтанки, в двух шагах от БДТ. Занимается проектом прежняя команда авторитетных рестораторов — Эдуард Мурадян («ЕМ») и Митя Борисов. Формат в целом остался прежним: и в смысле интерьера (он вновь рождает ассоциации с классической петербургской гостиной), и в смысле гастрономического и событийного наполнения. Здесь все так же будут устраивать расслабленные воскресные бранчи, творческие вечера и камерные концерты.

За еду отвечает шеф-повар Глеб Герасимов, который придумал в меру оригинальное меню: говяжий тартар дополняет брусникой и мороженым из голубого сыра, хамон серрано — кремом из хурмы, а в качестве основных блюд подает форель на двоих и стейк-паук из бедренной части. Барную карту составил сомелье Арсений Маеренков (EM): уже сейчас в кафе доступна небольшая подборка вин и крепкого алкоголя, а скоро должны появиться коктейли. И главное — для бара «Митя» в новом пространстве тоже нашлось место (его оформлением занимается архитектор Александр Бродский, автор интерьеров музея «Полторы комнаты» Иосифа Бродского и инсталляции «Ротонда» в Никола-Ленивце).

МЕСТО

Он вернулся: Кафе «Рубинштейн» на набережной Фонтанки

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Mercado del Sol

Адрес

ул. Белинского, 5

Часы работы

09:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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Марк Лапин и Алена Мельникова (Grecco) запустили второй совместный проект на месте «Пряностей и радостей» на Белинского. Двухэтажный средиземноморский ресторан Mercado del Sol поделен на две зоны: на первом этаже — светлое городское кафе с ранними завтраками, на втором — респектабельный ресторан с эффектным видом на Храм Симеона и Анны. Это еще тоже не все: в ближайшие месяцы здесь откроется отдельная «тайная» гостиная c Chef’s Table.

Основная специализация ресторана — дары моря. Шеф-повар Леонид Иванов подает осьминога, роскошный тартар из тунца с черной икрой, черную паэлью с кальмаром, запекает тюрбо, баррамунди, морской язык, а в разделе raw можно найти устриц, морских ежей, гребешков и редких креветок.

«Щука»

Адрес

наб. Мойки, 72

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

2500 рублей

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На месте «Дома» на набережной Мойки заработала «Щука». Формат похож: это снова респектабельный ресторан русской кухни с белыми скатертями, редкими специалитетами из регионов и большой винной картой. За еду отвечает шеф-повар Юрий Голов: он подает карпачо из ямальского оленя с пеплом, пельмени из кабана, котлеты из мяса медведя и, например, голубцы с крабом. Есть и гастрономический сет — на выбор из шести и десяти курсов.

All Grain

Адрес

Курляндская, 48

Часы работы

11:00–23:00 (по выходным с 10:00)

Средний чек

1500 рублей

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Команда AF Brew запустила на территории бывшего завода Степана Разина ресторан авторской кухни All Grain. Расположено новое заведение дверь в дверь c другим проектом команды — тапрумом при собственном пивоваренном производстве — пожалуй, главной достопримечательностью исторической промзоны, которая сейчас активно превращается в новый креативный кластер.

Главное, что нужно знать об All Grain, — это первый проект AF Brew, в котором пиво — не главное. Барную карту открывает изобретательная подборка вин, созданная сомелье Степаном Климушиным («Ласточки», Big Wine Freaks). Меню — соответствующее: шеф-повар Николай Хвалынский (Pullman & Mercure Sochi Centre, отель «Эрмитаж») подает здесь ферментированную макрель с пастернаком и соусом понзу, крудо из гребешка с томатной водой и кремом из мидий, перепелку с костным мозгом, а на горячее, например, — обжаренную на гриле баранину с птитимом и треску с пюре из топинамбура. Отдельного упоминания заслуживают собственная пекарня проекта, за которую отвечает шеф-пекарь Владимир Петров (Bio My Bio, Cococo), и полноценное меню завтраков.

МЕСТО

All Grain: Изобретательная авторская кухня, завтраки и ремесленный хлеб на бывшем заводе Степана Разина

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Mishka Bar

Адрес

Конногвардейский б-р, 4

Часы работы

11:00–23:00

Средний чек

1000 рублей

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Легендарный бар Mishka, более 10 лет просуществовавший на набережной Фонтанки, перезапустился по новому адресу — на Конногвардейском бульваре. Обновилась не только локация и интерьер (теперь это просторное пространство с кирпичными сводами и огромными полукруглыми окнами), но и формат. Днем, с 11:00, бар работает как расслабленное кафе с сэндвичами, тостами, сладкими булочками на завтрак и полноценными бенто-обедами. После 18:00 включается режим бара с коктейлями, а после 21:00 начинаются вечеринки.

Numero Zero

Адрес

Большой пр-т. В.О., 16

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

1500 рублей

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Команда Subzero открыла на Василеостровском рынке новый проект — итальянскую тратторию Numero Zero. Вопреки ожиданиям, речь не просто о корнере на фуд-корте, но о полноценном кафе на втором ярусе пространства с нарядным и стильным интерьером в духе итальянских 70-х.

Шеф-поваром проекта стал Илья Бурнасов (Pizza Point). Здесь подают восемь вариантов пиццы, пате из куриной печени, модернистскую версию вителло тонато и классическую пасту вроде ригатони с копченым сыром и оливками или спагетти «Карбонара» по-римски. Барная карта тоже есть: в ней — коктейли на итальянских аперитивах от команды бара «812», итальянское вино и пиво.

«Калинка моя»

Адрес

наб. Грибоедова, 18–20

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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У Казанского собора, на набережной канала Грибоедова, теперь работает двухэтажный ресторан «Калинка моя» — проект Елены Красовской и Анны Исмагиловой, за плечами которых — внушительный опыт по управлению сетевыми ресторанными проектами («Две Палочки», «Марчеллис»).

Как и подсказывает название, это ресторан русской кухни, а еще попытка возродить кулинарные традиции дореволюционной России с «использованием локального фермерского продукта и современной демократичной подачи». За еду отвечает шеф-повар Максим Ражев, ранее работавший в Grand Сru, баре «Винный шкаф» и Hamlet & Jacks. В меню — домашние соленья, пельмени и вареники ручной лепки, вяленое мясо и колбасы собственного производства, а также разная (не только дореволюционная) классика: борщ, салат оливье с докторской колбасой, гречневая каша с белыми грибами, голубцы с томленой уткой, бефстроганов и черноморские рапаны с солеными лимонами.

Kruch

Адрес

Корпусная ул., 9

Часы работы

10:00—20:00

Средний чек

500 рублей

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Кондитер Марина Круч, известная по проектам «Полный балет» и Department 57, открыла на Петроградской стороне первый самостоятельный проект, где печет хлеб и круассаны, готовит торты и десерты. Выглядит новая кондитерская очень стильно: строгая цветовая гамма, дерево, округлые формы, зеркала и большой коммунальный стол из стали и дуба. На витрине — нарядные круассаны с различными начинками (они уже стали звездами инстаграма), ремесленный хлеб, десятки пирожных и тортов. Есть и интерактивный элемент: за процессом приготовления десертов можно наблюдать через стеклянную стену, отделяющую кухню от обеденного зала.

Фотографии: обложка — Виктор Юльев, 1 — Mon ChouChou, 2 — Minerals, 3 — кафе «Рубинштейн», 4 — Mercado del Sol, 5 — «Щука», 6 — All Grain, 7 — Mishka Bar, 8 — Numero Zero, 9 — «Калинка моя», 10 — Kruch

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