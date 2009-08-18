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Французский режиссер Клеман Кожитор проведет в Москве дискуссию о медианаркозе
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Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.