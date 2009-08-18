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The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов

Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

The Village открывает онлайн-бар. В программе первой вечеринки — таро и толкование снов
Вам погадают на любовь и разложат финасовые перспективы

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Куда поехать или проблемы жизни после смерти Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.
Куда поехать или проблемы жизни после смерти

Куда поехать или проблемы жизни после смерти
Привидение (призрак) — нечто, что привиделось; образ (обычно, визуальный), имеющий вид человека, животного или неодушевленного предмета, но не являющийся данным объектом и наделенный свойствами, не присущими ни человеку, ни животному, ни этому предмету, изображение без материального носителя.