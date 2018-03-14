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Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Ситуация
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до судаУкраденную гравюру даже хотели подарить похитителям
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Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Ситуация

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям

Новости

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий

Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии

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Новости

На базе обновленного ММУ запустят открытый лекторий Первые встречи пройдут на факультетах журналистики и психологии

Новости

Московский международный университет научит бороться с зависимостями и читать по лицу

Первая встреча открытого лектория состоится в четверг, 15 марта

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Новости

Московский международный университет научит бороться с зависимостями и читать по лицу Первая встреча открытого лектория состоится в четверг, 15 марта