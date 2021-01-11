Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове
Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих
Съемки одного из монастырей уже начались
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать