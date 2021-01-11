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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено11 января 2021

Бывший схиигумен Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
Самые популярные тексты The Village в 2017 году

Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Какие наши статьи вы больше всего читали

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Съемки одного из монастырей уже начались

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря

Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря
The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке

Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре

Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать