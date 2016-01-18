Новости
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре
Участникам предлагают прожить месяц на острове
Новости
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Участникам предлагают прожить месяц на острове
Итоги года 2017
Самые популярные тексты The Village в 2017 годуКакие наши статьи вы больше всего читали
Итоги года 2017
Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
Новости
РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих
Съемки одного из монастырей уже начались
Новости
РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих Съемки одного из монастырей уже начались
Ситуация
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
Ситуация
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыреТрудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
Личный опыт