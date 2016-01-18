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Новости

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре

Участникам предлагают прожить месяц на острове

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Новости

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре Участникам предлагают прожить месяц на острове

Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Итоги года 2017
Самые популярные тексты The Village в 2017 годуКакие наши статьи вы больше всего читали
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Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Итоги года 2017

Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали

Новости

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих

Съемки одного из монастырей уже начались

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Новости

РПЦ создаст видеогиды по монастырям для слабослышащих Съемки одного из монастырей уже начались

Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря
Ситуация
Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке
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Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря
Ситуация

Почему сносят колбасную фабрику Григорьева возле Андроникова монастыря The Village выяснил, почему местные жители против сноса фабрики на Таганке

Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыреТрудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
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Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Личный опыт

Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать