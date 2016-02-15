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МЫ В СОЦСЕТЯХ

7 рецептов блинов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
7 рецептов блинов

7 рецептов блинов
The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills

Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills

Шеф-повар Константин Ивлев предлагает гостям печенье в виде пальцев, «суп из царя Гороха», а также холодец в виде черепа

В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills