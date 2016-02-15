Рецепты шефов
7 рецептов блиновThe Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
Рецепты шефов
7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster HillsThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан «Северяне», фан-кафе «Красти Краб» и еда для хладнокровных в Monster Hills The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
В «Авиапарке» открылся ресторан Monster Hills
Шеф-повар Константин Ивлев предлагает гостям печенье в виде пальцев, «суп из царя Гороха», а также холодец в виде черепа
Новое место