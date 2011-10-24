Рецепты шефов: Салат из овощей на гриле с ванильной заправкой Шеф-повар пиццерии Montalto Юрий Нечаев рассказал, как приготовить салат из овощей гриль с ванильной заправкой.
Рецепты шефов: Салат из овощей на гриле с ванильной заправкой Шеф-повар пиццерии Montalto Юрий Нечаев рассказал, как приготовить салат из овощей гриль с ванильной заправкой.
В Месте: Пиццерия Montalto Теперь о новых ресторанах Москвы на The Village можно не только читать, но и смотреть. Сегодня в рубрике «В Месте» на Lookatme.ru/tv — видео о пиццерии Айзека Корреа Montalto.