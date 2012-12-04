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Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNS
Офис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
6
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNS
Офис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
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