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Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
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Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели

Офис недели (Москва): SNS Офис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.