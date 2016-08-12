В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)
Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей
В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено) Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha
Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август
«Гараж» запускает серию музыкальных мероприятий Mosaic Music
Первый концерт пройдёт 5 сентября