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В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)

Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей

Новости

В новом сезоне Mosaic Music «Гаража» выступит немецкий музыкант Михаэль Ротер (обновлено)
Билеты на концерты стоят от 2 тысяч рублей

Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha

Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август

Новости

Новый сезон Mosaic Music в «Гараже» начнется с концерта Sampha
Музыкальные мероприятия продлятся в Москве и Петербурге с мая по август

«Гараж» запускает серию музыкальных мероприятий Mosaic Music

Первый концерт пройдёт 5 сентября

Общественные пространства

«Гараж» запускает серию музыкальных мероприятий Mosaic Music
Первый концерт пройдёт 5 сентября