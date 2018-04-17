В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке
Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science
В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science
Студенты Moscow Music School проведут свой первый шоукейс в Powerhouse
Сами организуют, сами споют
Студенты Moscow Music School проведут свой первый шоукейс в Powerhouse Сами организуют, сами споют
Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни Подать заявку на обучение можно уже сейчас
На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire
Участие в них бесплатное по регистрации
На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire Участие в них бесплатное по регистрации
Объявлен прием заявок на участие в музыкальной резиденции для девушек
Занятия пройдут в конце мая в Moscow Music School
Объявлен прием заявок на участие в музыкальной резиденции для девушек Занятия пройдут в конце мая в Moscow Music School
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов
На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse
В Moscow Music School пройдет день открытых дверей
Гости смогут задать вопросы кураторам Илье Лукашеву из Therr Maitz и Надежде Грицкевич из «Наадя»
В Moscow Music School пройдет день открытых дверей Гости смогут задать вопросы кураторам Илье Лукашеву из Therr Maitz и Надежде Грицкевич из «Наадя»
В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?»
Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля
В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?» Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов
Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов
Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука
Полноценный курс начнется в мае
Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука Полноценный курс начнется в мае
Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов
Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик
Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик
«Британка», МАРШ и Московская школа кино объединятся в единый университет
На новой платформе запустят школы музыки и коммуникаций, а также бизнес-инкубатор