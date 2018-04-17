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В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

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В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

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Студенты Moscow Music School проведут свой первый шоукейс в Powerhouse

Сами организуют, сами споют

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Студенты Moscow Music School проведут свой первый шоукейс в Powerhouse Сами организуют, сами споют

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Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни

Подать заявку на обучение можно уже сейчас

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Levi's и Noize MC бесплатно научат писать песни Подать заявку на обучение можно уже сейчас

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На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire

Участие в них бесплатное по регистрации

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На фестивале Fields пройдут лекции диджеев и журналистов The Wire Участие в них бесплатное по регистрации

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Объявлен прием заявок на участие в музыкальной резиденции для девушек

Занятия пройдут в конце мая в Moscow Music School

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Объявлен прием заявок на участие в музыкальной резиденции для девушек Занятия пройдут в конце мая в Moscow Music School

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Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов

На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

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Команда «Плутона» проведет лекцию о работе клубов и организации концертов На встрече выступят организатор фестиваля «Боль» и руководитель Powerhouse

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В Moscow Music School пройдет день открытых дверей

Гости смогут задать вопросы кураторам Илье Лукашеву из Therr Maitz и Надежде Грицкевич из «Наадя»

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В Moscow Music School пройдет день открытых дверей Гости смогут задать вопросы кураторам Илье Лукашеву из Therr Maitz и Надежде Грицкевич из «Наадя»

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В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?»

Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля

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В Moscow Music School проведут курс для подростков «Как устроена музыка?» Занятия пройдут во время школьных каникул в начале апреля

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В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов

Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

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В Moscow Music School бесплатно расскажут о юридической безопасности музыкантов Специалисты расскажут, как избежать отмены концертов

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Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука

Полноценный курс начнется в мае

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Mujuice проведет бесплатную лекцию о структурных параллелях музыки, языка и звука Полноценный курс начнется в мае

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Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов

Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик

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Журнал Mixmag проведет открытую дискуссию для начинающих музыкантов Во встрече участвуют электронная группа Cream Soda и основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик

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«Британка», МАРШ и Московская школа кино объединятся в единый университет

На новой платформе запустят школы музыки и коммуникаций, а также бизнес-инкубатор

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«Британка», МАРШ и Московская школа кино объединятся в единый университет На новой платформе запустят школы музыки и коммуникаций, а также бизнес-инкубатор