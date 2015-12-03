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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Электрички Белорусского направления МЖД опаздывают в Москву

График движения поездов сбился из-за оказания медицинской помощи одному из пассажиров

Электрички Белорусского направления МЖД опаздывают в Москву

Поезда на Савёловском направлении опаздывают в Москву из-за ремонтных работ

Также задерживаются аэроэкспрессы из Шереметьева

Поезда на Савёловском направлении опаздывают в Москву из-за ремонтных работ

Электричка сбила мужчину на станции МЖД «Фили»

Из-за полученных травм он скончался

Электричка сбила мужчину на станции МЖД «Фили»

Работу пригородных электричек продлят в новогоднюю ночь

В МЖД рассказали об изменениях в расписании пригородных поездов

Работу пригородных электричек продлят в новогоднюю ночь

Движение электричек Курского направления задерживается из-за возгорания

В целях безопасности электричку остановили на платформе «Текстильщики»

Движение электричек Курского направления задерживается из-за возгорания