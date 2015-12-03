Электрички Белорусского направления МЖД опаздывают в Москву
График движения поездов сбился из-за оказания медицинской помощи одному из пассажиров
Поезда на Савёловском направлении опаздывают в Москву из-за ремонтных работ
Также задерживаются аэроэкспрессы из Шереметьева
Работу пригородных электричек продлят в новогоднюю ночь
В МЖД рассказали об изменениях в расписании пригородных поездов
Движение электричек Курского направления задерживается из-за возгорания
В целях безопасности электричку остановили на платформе «Текстильщики»