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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Катки Москвы закрылись из-за ранней весны
26 февраля 2022

Катки Москвы закрылись из-за ранней весны

В столице начали работать бесплатные катки от проекта «Московские сезоны»
7 декабря 2020

В столице начали работать бесплатные катки от проекта «Московские сезоны»

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями

Книжный фестиваль продлится до 6 декабря

На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»

В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Собрали фотографии с проводов зимы в Москве

Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей

Москва получила премию как один из лучших городов мира для проведения фестивалей

Премией World Festival and Event City Award отметили «Московские сезоны»

Москва получила премию как один из лучших городов мира для проведения фестивалей

Цесарка с абрикосами и мятный квас: Что приготовят на фестивале «Золотая осень»

Всего в Москве появятся 40 точек общественного питания

Цесарка с абрикосами и мятный квас: Что приготовят на фестивале «Золотая осень»

Парки объявили программу масленичных гуляний

Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля

Парки объявили программу масленичных гуляний

«С Новым годом, товарищи!»
СПЕЦПРОЕКТ
«С Новым годом, товарищи!» Как встречали главную ночь года в 60-х, 80-х, 2000-х и 2010-х
«С Новым годом, товарищи!»
СПЕЦПРОЕКТ

«С Новым годом, товарищи!»
Как встречали главную ночь года в 60-х, 80-х, 2000-х и 2010-х

На Тверской площади пройдет сырная ярмарка

Ее проведут в рамках фестиваля «Золотая осень»

На Тверской площади пройдет сырная ярмарка

В Москве начинается гастрономический фестиваль «Золотая осень»

На 23 площадках будут продавать фермерские продукты из 40 российских регионов

В Москве начинается гастрономический фестиваль «Золотая осень»

На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»

Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»

Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

Он начнется 20 июля

Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

Десятидневный фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет в столице ко Дню города

Фирменный стиль мероприятия разработали под влиянием русского авангарда

Десятидневный фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет в столице ко Дню города

Ко Дню города в столице появятся конфеты «Москва»

Рецепт и дизайн упаковки выберут по итогам конкурса

Ко Дню города в столице появятся конфеты «Москва»

В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»

Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»

В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»

Кто и как готовит Москву к праздникам

Кто и как готовит Москву к праздникамКак устроен фестиваль «Путешествие в Рождество», кто выиграл тендер на 600 миллионов и зачем в палатках нужны ценники на китайском языке

Кто и как готовит Москву к праздникам

Кто и как готовит Москву к праздникам
Как устроен фестиваль «Путешествие в Рождество», кто выиграл тендер на 600 миллионов и зачем в палатках нужны ценники на китайском языке

В Московском зоопарке появится аллея «Московские сезоны»

На территории высадят более 1,5 тысячи деревьев, цветов и кустарников

В Московском зоопарке появится аллея «Московские сезоны»

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Все меропирятия запланированы на период с 23 сентября по 9 октября

В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»

На Болотной площади более 40 раз покажут спектакль «Буратино»

Спектакль сочетает в себе несколько форматов уличных представлений

На Болотной площади более 40 раз покажут спектакль «Буратино»