Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями
Книжный фестиваль продлится до 6 декабря
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
Пятиметровый валенок и медведи: Масленица в фотографиях москвичей
Собрали фотографии с проводов зимы в Москве
Москва получила премию как один из лучших городов мира для проведения фестивалей
Премией World Festival and Event City Award отметили «Московские сезоны»
Цесарка с абрикосами и мятный квас: Что приготовят на фестивале «Золотая осень»
Всего в Москве появятся 40 точек общественного питания
Парки объявили программу масленичных гуляний
Фестиваль «Московская масленица» продлится с 9 по 18 февраля
В Москве начинается гастрономический фестиваль «Золотая осень»
На 23 площадках будут продавать фермерские продукты из 40 российских регионов
На Тверской улице 3 августа пройдет «Летний мультпарад»
Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
Мороженое со вкусом бекона смогут попробовать гости фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»
Он начнется 20 июля
Десятидневный фестиваль «Юбилей Москвы» пройдет в столице ко Дню города
Фирменный стиль мероприятия разработали под влиянием русского авангарда
Ко Дню города в столице появятся конфеты «Москва»
Рецепт и дизайн упаковки выберут по итогам конкурса
В Москве 20 мая пройдет городской квест «Собери историю»
Мероприятие приурочено к «Ночи музеев»
Кто и как готовит Москву к праздникамКак устроен фестиваль «Путешествие в Рождество», кто выиграл тендер на 600 миллионов и зачем в палатках нужны ценники на китайском языке
Кто и как готовит Москву к праздникам Как устроен фестиваль «Путешествие в Рождество», кто выиграл тендер на 600 миллионов и зачем в палатках нужны ценники на китайском языке
В Московском зоопарке появится аллея «Московские сезоны»
На территории высадят более 1,5 тысячи деревьев, цветов и кустарников
В Москве пройдет гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Все меропирятия запланированы на период с 23 сентября по 9 октября
На Болотной площади более 40 раз покажут спектакль «Буратино»
Спектакль сочетает в себе несколько форматов уличных представлений