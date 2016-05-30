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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»

Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова

Спикер петербургского ЗакСа выключил микрофон депутату Резнику при обсуждении горячего вопроса

Как в петербургском парламенте испугались обсуждать мост Кадырова

Смольный — о появлении моста Кадырова

Представитель петербургской администрации Андрей Кибитов обвинил оппонентов в «нечеловеческой сегрегации героев на своих и чужих»

Смольный — о появлении моста Кадырова

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»

Как живёт район Петербурга у «кадыровского моста»
Мы побывали на юго-западе города и поговорили с жителями по обе стороны моста, за судьбой которого теперь следит вся Россия

«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле
«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова

«Этому символу место в Москве»: Что говорили участники митинга против моста Кадырова
The Village пообщался с петербуржцами, пришедшими вчера на Марсово поле

Митинг против моста имени Ахмата Кадырова

Пришли около 500 человек

Митинг против моста имени Ахмата Кадырова

«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района
«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова

«Лучше бы Малафеева увековечили»: Жители Петербурга — о мосте Ахмата Кадырова
Топонимическая комиссия разрешила назвать новый мост в честь Ахмата Кадырова. Мы поговорили с экспертом и жителями района