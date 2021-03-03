3 марта 2021
На одну ночь ресторан Blanc превратится в закрывшийся бар Motel — для всех, кто ностальгирует по 60-м
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Сообразить из троих: Рецепты коктейлей из трёх ингредиентов The Village попросил московских шеф-барменов поделиться рецептами коктейлей, которые легко приготовить дома
Владельцы Rolling Stone Bar и Mendeleev открыли бар Motel
Интерьер заведения выдержан в эстетике американского мотеля 60-х годов