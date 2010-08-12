В Москве появятся группы спасателей на мотоциклах
В городе круглосуточно будут дежурить 22 экипажа
В Москве открылась мотошкола ГУП «Мосгортранс»
В школе преподают профессиональные мотоциклисты
У жилых домов могут появиться специальные парковки для мотоциклов и скутеров
Парковки будут доступны только весной и летом
Дорожные видеокамеры в Москве научились определять скорость мотоциклистов
Теперь мотоциклисты будут получать штрафы за превышение скорости и за езду по выделенной полосе
«Ночные волки» представят российскую альтернативу мотоциклу Harley-Davidson
Цена на него не превысит 200 000 рублей
Видео дня: Harley-Davidson может выпустить электрический мотоцикл
Компания пока что воздерживается от комментариев
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Business Geek: Удачное время для постинга в соцсетях, ошибки мозга и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Начни бизнес: Прокат мотоциклов, гидроциклов, снегоходов H&F рассказывает о том, как открыть небольшой собственный бизнес. На этой неделе — прокат спортивных транспортных средств.
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
Дневник мотоциклиста: Как ателье 53 Fast Living зарабатывает на тюнинге Дизайнер Антон Гречко выстроил бизнес на дизайне мотоциклов. Следующая цель — сделать деньги на стиле жизни их владельцев.
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