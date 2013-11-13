Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
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Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти Еще одна версия, сколько можно пить
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
В России разработали преобразователь мыслей в музыку
Приложение DoReMind станет первым российским продуктом в международных магазинах сервисов для устройств с нейроинтерфейсом
В России разработали преобразователь мыслей в музыку Приложение DoReMind станет первым российским продуктом в международных магазинах сервисов для устройств с нейроинтерфейсом
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманываетThe Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений
Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает The Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений
Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте
Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским
Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Европейские разработчики создали «интернет-мозг» для роботов
Он представляет собой общедоступную информационную базу, содержащую описание объектов, с которыми роботы могут столкнуться в реальном мире