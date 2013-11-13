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Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти

Еще одна версия, сколько можно пить

Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
Еще одна версия, сколько можно пить

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Что делать, если ребенок боится ошибаться? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, если ребенок боится ошибаться?

Что делать, если ребенок боится ошибаться?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым
«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться

«Полюби свой мозг»: Как правильно питаться
Нейробиолог — об оптимальной диете для того, чтобы быть здоровым и счастливым

В России разработали преобразователь мыслей в музыку

Приложение DoReMind станет первым российским продуктом в международных магазинах сервисов для устройств с нейроинтерфейсом

В России разработали преобразователь мыслей в музыку
Приложение DoReMind станет первым российским продуктом в международных магазинах сервисов для устройств с нейроинтерфейсом

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие «Яндекса», успех «Звёздных войн» и код 451
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманываетThe Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает
The Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений

Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте

Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским

Пентагон тестирует электростимуляцию мозга как средство борьбы с сонливостью на рабочем месте
Пока что с этим методом экспериментируют лишь военные, однако в дальнейшем он может прийтись по душе и гражданским

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.

Европейские разработчики создали «интернет-мозг» для роботов

Он представляет собой общедоступную информационную базу, содержащую описание объектов, с которыми роботы могут столкнуться в реальном мире

Европейские разработчики создали «интернет-мозг» для роботов
Он представляет собой общедоступную информационную базу, содержащую описание объектов, с которыми роботы могут столкнуться в реальном мире