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Проблемы «ВКонтакте», сговор Apple и Google и наклейки «АнтиПлатона»
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Проблемы «ВКонтакте», сговор Apple и Google и наклейки «АнтиПлатона» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Сайт знакомств OkCupid предложил своим пользователям отказаться от Mozilla Firefox
Сервис поясняет свои действия сменой гендиректора в Mozilla
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Сайт знакомств OkCupid предложил своим пользователям отказаться от Mozilla Firefox Сервис поясняет свои действия сменой гендиректора в Mozilla
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В Firefox появится реклама
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
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