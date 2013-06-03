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Новости

Проблемы «ВКонтакте», сговор Apple и Google и наклейки «АнтиПлатона»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы «ВКонтакте», сговор Apple и Google и наклейки «АнтиПлатона» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Игрушечные «калашниковы», новая лаборатория Amazon и коллективный иск к Apple Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Сайт знакомств OkCupid предложил своим пользователям отказаться от Mozilla Firefox

Сервис поясняет свои действия сменой гендиректора в Mozilla

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Новости

Сайт знакомств OkCupid предложил своим пользователям отказаться от Mozilla Firefox Сервис поясняет свои действия сменой гендиректора в Mozilla

Новости

В Firefox появится реклама

Её встроят в ячейки, которые новые пользователи видят при запуске программы

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Новости

В Firefox появится реклама Её встроят в ячейки, которые новые пользователи видят при запуске программы

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.