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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Самые популярные в Рунете мультфильмы

«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете

Самые популярные в Рунете мультфильмы

На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир»

На фестивале детей ждут игры по мотивам мультфильмов, игровые зоны и театральные представления

На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир»

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»

В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»

В метро запустят поезд с героями мультфильмов

В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики

В метро запустят поезд с героями мультфильмов

В Москве открываются курсы по анимации

Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

В Москве открываются курсы по анимации