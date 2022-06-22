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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Полиция проверит Собчак на ЛГБТ-пропаганду из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Предложение дня: Запретить идеологию чайлдфри среди детей

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»

С 2023 года в школах введут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

С 2023 года в школах введут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»

«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»

7 новых детских книг
7 новых детских книг Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе
7 новых детских книг

7 новых детских книг
Рассказываем, чем разбавить школьную программу по литературе

Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами во время уроков

Минпросвещения запретило школьникам пользоваться телефонами во время уроков

Предложение дня: Выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

Предложение дня: Выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

«Ъ»: В аптеках закончился урологический препарат «Дриптан». Он не появится в России до 2023 года

«Ъ»: В аптеках закончился урологический препарат «Дриптан». Он не появится в России до 2023 года

Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве
Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве
Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве

Время приключений: Идеи для игры с детьми на открытом воздухе в Москве

Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников

Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников

«Разговоры о важном»: В российских школах будут проводить патриотические классные часы

«Разговоры о важном»: В российских школах будут проводить патриотические классные часы

100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на даче

100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на дачеКогда отменились путешествия и летние лагеря

100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на даче

100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на даче Когда отменились путешествия и летние лагеря

Госдума приняла закон о создании общероссийского молодежного движения

Госдума приняла закон о создании общероссийского молодежного движения

Дети до семи лет будут ездить в электричках бесплатно
22 июня 2022

Дети до семи лет будут ездить в электричках бесплатно

Ссылка дня
1 июня 2022

Разговоры писательницы Юлии Яковлевой с детьми о происходящем в Украине

Дать детям погибших силовиков приоритет для поступления в колледжи
Предложение дня
26 мая 2022

Дать детям погибших силовиков приоритет для поступления в колледжи

В Госдуме предложили создать детское движение «Большая перемена»
обновлено19 мая 2022

В Госдуме предложили создать детское движение «Большая перемена»

12 апреля 2022

В Москве изменили размер пособий для нуждающихся семей

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»
Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Учителя истории — о преподавании своего предмета во время «спецоперации»

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как москвичи пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как москвичи пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как петербуржцы пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как петербуржцы пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Куда едет курьер и что везет
Спецпроект
Куда едет курьер и что везет Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали
Куда едет курьер и что везет
Спецпроект

Куда едет курьер и что везет
Как жители Нижнего Новгорода пользовались доставкой в 2021 году и что чаще всего заказывали

Музей русского импрессионизма запустит детскую программу мастер-классов
30 января 2022

Музей русского импрессионизма запустит детскую программу мастер-классов

В МЕГЕ Теплый Стан обновили детскую галерею
29 января 2022

В МЕГЕ Теплый Стан обновили детскую галерею

Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке И его подружка Кисси-Мисси
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке

Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке
И его подружка Кисси-Мисси

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

ПРОМО
4 января 2022

МТС запустила «Адвент-календарь наоборот» для детей и подростков со всей России

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка
Промо

Безопасность, простой уход и видеовызовы: Как выбрать гаджет в подарок для ребенка

В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей
В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей
В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей

В ожидании чуда: 10 детских адвент-календарей

17 ноября 2021

С 2023 года всех новорожденных в России будут обследовать на СМА

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя
Спецпроект

Как растить ребенка в мегаполисе и не забыть в пылу родительства про себя

Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект
Мы встретились раньше, чем планировали Три истории о рождении недоношенных детей
Мы встретились раньше, чем планировали
Спецпроект

Мы встретились раньше, чем планировали
Три истории о рождении недоношенных детей

ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами
22 октября 2021

ММОМА проведет мастер-классы для детей с современными художниками и танцорами

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками

«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками
«Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
20 октября 2021

В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!

Акция дня
8 октября 2021

Pampers бесплатно отправит в роддома специальные подгузники для недоношенных детей

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези

Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Промо
Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков Внутри спецпредложение для читателей The Village
Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Промо

Занять ребенка после уроков: Подборка новых подкастов для детей и подростков
Внутри спецпредложение для читателей The Village

Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо
Как использовать детский контент для развития ребенка
Как использовать детский контент для развития ребенка
Промо

Как использовать детский контент для развития ребенка

11 августа 2021

YouTube сделает приватными ролики пользователей младше 18 лет

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе И ничего не забыть
От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
Промо

От брюк до транспортира: Как подготовить ребенка к школе
И ничего не забыть

28 июля 2021

Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

Исследование
13 июля 2021

Как родители относятся к секс-просвету

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
1 июня 2021

«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели

«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании
ПРОМО
20 апреля 2021

«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании

Предложение дня
12 марта 2021

Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся

27 января 2021

Минпросвещения будет каждый месяц проводить родительские собрания. Чтобы бороться с вовлечением детей в митинги

22 января 2021

Минпросвещения посоветовало родителям оградить детей от «прогулки» 23 января. Лучше вместе посмотреть кино, считают там

12 января 2021

Издательство «Самокат» покажет онлайн-фестиваль смелых детских книг из Фландрии и Нидерландов

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности
Спецпроект

Дети в городе: Как подготовить ребенка к самостоятельности

Футболки с рисунками детских страхов от книжного магазина «Маршак»
Товар дня
7 декабря 2020

Футболки с рисунками детских страхов от книжного магазина «Маршак»

Одежда с вышивкой по рисункам воспитанников детских домов
Товар дня
2 декабря 2020

Одежда с вышивкой по рисункам воспитанников детских домов

17 ноября 2020

TikTok расширит возможности родительского контроля

Рейтинг
6 ноября 2020

Какие профессии россияне считают худшими для своих детей

«Чувствовала себя питомцем на поводке»
«Чувствовала себя питомцем на поводке» Как родители следят за детьми с помощью гаджетов
«Чувствовала себя питомцем на поводке»

«Чувствовала себя питомцем на поводке»
Как родители следят за детьми с помощью гаджетов

31 октября 2020

Школа креативных технологий TUMO разыгрывает гранты на бесплатное обучение для детей

Рейтинг
28 октября 2020

Города, жители которых меньше всех хотят завести детей

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ