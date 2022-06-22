Из методичек к урокам патриотизма «Разговоры о важном» убрали информацию об Украине и «спецоперации»
«Альянс учителей» призвал педагогов и родителей бойкотировать патриотические уроки «Разговоры о важном»
«Ъ»: В аптеках закончился урологический препарат «Дриптан». Он не появится в России до 2023 года
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
Война глазами ребенка: «Полынная елка» и еще 5 отличных книг о войне для младших школьников
100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на дачеКогда отменились путешествия и летние лагеря
100 занятий без девайсов: Чем развлечь детей дома и на даче Когда отменились путешествия и летние лагеря
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке И его подружка Кисси-Мисси
Хагги-Вагги: Любимый монстр зумеров и главный мем в тиктоке И его подружка Кисси-Мисси
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
«Чаки», «Пингвины моей мамы» и еще 3 новых сериала о подростках. Мы посмотрели их вместе со школьниками «Вообще-то нас интересуют не только секс и наркотики»
20 октября 2021
В «Кидзании» появилась микролаборатория. Дети смогут попробовать себя в роли биолога!
Акция дня
8 октября 2021
Pampers бесплатно отправит в роддома специальные подгузники для недоношенных детей
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
ПРОМО
1 июня 2021
«Интеко» разработала умные детские площадки. Они помогут ребенку научиться думать и ставить цели
ПРОМО
20 апреля 2021
«Фоксфорд» запустил бесплатный курс ко Дню космонавтики. Детям в формате квеста расскажут о здоровом питании
Предложение дня
12 марта 2021
Перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям, чтобы помочь действительно нуждающимся
27 января 2021
Минпросвещения будет каждый месяц проводить родительские собрания. Чтобы бороться с вовлечением детей в митинги
22 января 2021
Минпросвещения посоветовало родителям оградить детей от «прогулки» 23 января. Лучше вместе посмотреть кино, считают там
12 января 2021