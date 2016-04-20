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Самые популярные в Рунете мультфильмы

«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете

Самые популярные в Рунете мультфильмы
«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете

На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир»

На фестивале детей ждут игры по мотивам мультфильмов, игровые зоны и театральные представления

На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир»
На фестивале детей ждут игры по мотивам мультфильмов, игровые зоны и театральные представления

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»

В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов

В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»
В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов

В метро запустят поезд с героями мультфильмов

В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики

В метро запустят поезд с героями мультфильмов
В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики

В Москве открываются курсы по анимации

Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

В Москве открываются курсы по анимации
Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы