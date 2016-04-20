Самые популярные в Рунете мультфильмы
«Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете
Самые популярные в Рунете мультфильмы «Яндекс» проанализировал запросы пользователей, которые ищут мультфильмы в интернете
На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир»
На фестивале детей ждут игры по мотивам мультфильмов, игровые зоны и театральные представления
На ВДНХ пройдёт детский фестиваль «Мультимир» На фестивале детей ждут игры по мотивам мультфильмов, игровые зоны и театральные представления
В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным»
В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов
В Москве стартует проект «Мультфильмы по выходным» В сборниках мультфильмов представлены короткометражные авторские мультфильмы и отдельные эпизоды сериалов современных мультипликаторов
В метро запустят поезд с героями мультфильмов
В поездах разместят кадры из знаменитых мультфильмов, а также рассказы о людях, которые создавали мультики