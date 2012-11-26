Выходные в городе
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
События недели
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Múm, Дэмиен Хёрст и non/fiction Выступления Goldie и Limp Bizkit, документальный фестиваль в «Художественном», открытие «Циолковского» на новом месте и ещё несколько событий из календаря The Village.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург)Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
Квартира недели
Квартира недели (Петербург) Квартира на «Приморской» с цветными стенами, этническими деталями и светлой мебелью.
События недели
События недели: Woodkid, предновогодняя ярмарка Seasons и Non/fictio№Дайджест городских событий недели: открытие Музея экранных искусств в «Манеже», Гастрономический фестиваль в Гостином Дворе и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели