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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Закрашенную стихограмму поэта Дмитрия Пригова «АЯ» восстановят
обновлено12 июня 2022

Закрашенную стихограмму поэта Дмитрия Пригова «АЯ» восстановят

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят
обновлено30 сентября 2020

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят

Artplay объявил конкурс на создание эскиза граффити
12 августа 2020

Artplay объявил конкурс на создание эскиза граффити

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта

Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

Серые коробки хотят превратить в произведения искусства

Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore

Мастер-классы будут бесплатными

Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore

Фонд RuArts и объединение «Артмоссфера» разыграют грант среди уличных художников

Победитель должен будет создать арт-объект на улицах России

Фонд RuArts и объединение «Артмоссфера» разыграют грант среди уличных художников

Первый в России мурал американского художника Шепарда Фейри

До 4 ноября в ММОМА проходит выставка работ дизайнера

Первый в России мурал американского художника Шепарда Фейри