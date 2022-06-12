Мурал «АЯ» на Профсоюзной улице сохранят (обновлено)
Граффити хотели уничтожить в ходе капремонта
Власти объявили конкурс на лучшее граффити для оформления светофорных шкафов
Серые коробки хотят превратить в произведения искусства
Стрит-арт-художник Kreemos научит рисовать на айпаде в новом Cstore
Мастер-классы будут бесплатными
Фонд RuArts и объединение «Артмоссфера» разыграют грант среди уличных художников
Победитель должен будет создать арт-объект на улицах России
Первый в России мурал американского художника Шепарда Фейри
До 4 ноября в ММОМА проходит выставка работ дизайнера