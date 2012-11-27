вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как Холон стал городом для детей
Иностранный опыт
Как Холон стал городом для детейЗа 20 лет израильский Холон превратился из промышленного города в рай для детей — с садами, парками, игровыми площадками, музеями дизайна и комиксов. The Village узнал, как это произошло
0
Как Холон стал городом для детей
Иностранный опыт

Как Холон стал городом для детей За 20 лет израильский Холон превратился из промышленного города в рай для детей — с садами, парками, игровыми площадками, музеями дизайна и комиксов. The Village узнал, как это произошло

Weekend
В «Манеже» открываются Музей дизайна и Музей экранной культуры29 ноября в ЦВЗ «Манеж» откроются сразу два новых музея, аналогов которым в Москве нет.
1
Weekend

В «Манеже» открываются Музей дизайна и Музей экранной культуры 29 ноября в ЦВЗ «Манеж» откроются сразу два новых музея, аналогов которым в Москве нет.