обновлено21 января 2021
«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
23 ноября 2020
«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу
«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»
Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте Интервью с японским гейм-дизайнером
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Интервью с японским гейм-дизайнером
«Гараж» откроет курсы оп-арта для подростков
Участники мастерской создадут оптико-кинетический макет фантастического города
«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»
В приложении можно пройти тест на знание творчества японского художника