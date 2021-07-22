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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Музей «Гараж» запустил прогулки по памятникам советского авангарда
Гид
22 июля 2021

Музей «Гараж» запустил прогулки по памятникам советского авангарда

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой
26 мая 2021

В «Гараже» откроются две новые инсталляции от Павла Альтхамера и Наталии Турновой

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
обновлено21 января 2021

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено

23 ноября 2020

«Гараж» ищет первого владельца карты лояльности музея. Он получил ее случайно, а потом уехал за границу

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Для тех, кто соскучился по азиатской похлебке из музейного кафе

«Кухня на районе» запустила специальное меню в коллаборации с «Гаражом»

Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте Интервью с японским гейм-дизайнером
Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте

Хидэо Кодзима — о принципе «омоияри» и Death Stranding, своем самом амбициозном проекте
Интервью с японским гейм-дизайнером

«Гараж» откроет курсы оп-арта для подростков

Участники мастерской создадут оптико-кинетический макет фантастического города

«Гараж» откроет курсы оп-арта для подростков

«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»

В приложении можно пройти тест на знание творчества японского художника

«Одноклассники» запустили онлайн-гид по выставке Мураками в «Гараже»