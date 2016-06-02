В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах
О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ
В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ
В Музее Востока пройдет выставка японских кукол Там представят работы художницы Оно Хацуко
В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон
Всего на экспозиции представят 33 абстрактные работы
В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон Всего на экспозиции представят 33 абстрактные работы
Музей Востока откроет к своему столетию выставку о женщинах и красоте
В экспозицию войдут элементы женского костюма, традиционные украшения, живопись и графика
Музей Востока откроет к своему столетию выставку о женщинах и красоте В экспозицию войдут элементы женского костюма, традиционные украшения, живопись и графика
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии
На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет
Центр Рерихов все-таки выселят из усадьбы Лопухиных
Музей обвинили в нарушении охранных обязательств
Центр Рерихов все-таки выселят из усадьбы Лопухиных Музей обвинили в нарушении охранных обязательств
Экспонаты из центра Рерихов переданы в Музей Востока
Картины поступили в музей как вещественные доказательства