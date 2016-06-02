вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах

О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ

0
Новости

В Музее Востока пройдет цикл лекций о Николае и Святославе Рерихах О творчестве художников расскажут сотрудники Музея Рерихов на ВДНХ

Новости

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол

Там представят работы художницы Оно Хацуко

0
Новости

В Музее Востока пройдет выставка японских кукол Там представят работы художницы Оно Хацуко

Новости

В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон

Всего на экспозиции представят 33 абстрактные работы

1
Новости

В Музее Востока впервые пройдет выставка корейской художницы Хван Ын Сон Всего на экспозиции представят 33 абстрактные работы

Новости

Музей Востока откроет к своему столетию выставку о женщинах и красоте

В экспозицию войдут элементы женского костюма, традиционные украшения, живопись и графика

0
Новости

Музей Востока откроет к своему столетию выставку о женщинах и красоте В экспозицию войдут элементы женского костюма, традиционные украшения, живопись и графика

Новости

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии

На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

0
Новости

В Музее Востока в начале декабря пройдет день инклюзии На мастер-классы приглашают детей с особенностями развития от 6 до 18 лет

Новости

Центр Рерихов все-таки выселят из усадьбы Лопухиных

Музей обвинили в нарушении охранных обязательств

0
Новости

Центр Рерихов все-таки выселят из усадьбы Лопухиных Музей обвинили в нарушении охранных обязательств

Ситуация

Экспонаты из центра Рерихов переданы в Музей Востока

Картины поступили в музей как вещественные доказательства

0
Ситуация

Экспонаты из центра Рерихов переданы в Музей Востока Картины поступили в музей как вещественные доказательства

Город

В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама

В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке

0
Город

В Москве пройдут Дни культуры Вьетнама В эти дни можно посетить концерт вьетнамской музыки и выставку живописи на шёлке