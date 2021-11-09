«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии
«Тинькофф Банк» опроверг обвинения в покупке рекламы в гомофобных телеграм-каналах
«Мужское государство» признали экстремистской организацией
Требование дня
Запретить «Мужское государство»
Цитата дня
Павел Дуров — о том, почему Telegram до сих пор не заблокировал «Мужское государство»
«Яндекс.Еда» опровергла информацию об удалении «Тануки» из сервиса
Штаб кандидатки в Госдуму Алены Поповой сообщил о травле от активистов «Мужского государства»
Телеграм-канал «Мужское государство» выложил список журналистов «Дождя». Ведущие сообщают о травле
Суд оштрафовал основателя «Мужского государства» из-за постов о ненависти к силовикам и «русским женщинам»