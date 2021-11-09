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«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии
9 ноября 2021

«Мужское государство» угрожает активистке Дарье Серенко из‑за поста о ксенофобии

обновлено29 октября 2021

«Тинькофф Банк» опроверг обвинения в покупке рекламы в гомофобных телеграм-каналах

18 октября 2021

«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Требование дня
5 октября 2021

Запретить «Мужское государство»

Павел Дуров — о том, почему Telegram до сих пор не заблокировал «Мужское государство»
Цитата дня
30 сентября 2021

Павел Дуров — о том, почему Telegram до сих пор не заблокировал «Мужское государство»

«Яндекс.Еда» опровергла информацию об удалении «Тануки» из сервиса
обновлено30 августа 2021

«Яндекс.Еда» опровергла информацию об удалении «Тануки» из сервиса

Штаб кандидатки в Госдуму Алены Поповой сообщил о травле от активистов «Мужского государства»
24 июля 2021

Штаб кандидатки в Госдуму Алены Поповой сообщил о травле от активистов «Мужского государства»

23 июля 2021

Телеграм-канал «Мужское государство» выложил список журналистов «Дождя». Ведущие сообщают о травле

7 ноября 2020

Суд оштрафовал основателя «Мужского государства» из-за постов о ненависти к силовикам и «русским женщинам»