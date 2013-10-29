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Как превратить городской автобус в студию звукозаписи
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи

Как превратить городской автобус в студию звукозаписи
Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает

Интерьер недели (Петербург): Музыкальная студия «Библиотека Им.»
Интерьер недели (Петербург): Музыкальная студия «Библиотека Им.» Звукозаписывающая студия в помещении бывшей библиотеки, принадлежащая Алексею Ассаи, с отделкой из деревянных срубов и красного кирпича.
Интерьер недели (Петербург): Музыкальная студия «Библиотека Им.»

Интерьер недели (Петербург): Музыкальная студия «Библиотека Им.»
Звукозаписывающая студия в помещении бывшей библиотеки, принадлежащая Алексею Ассаи, с отделкой из деревянных срубов и красного кирпича.