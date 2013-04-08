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Новости

Mail.ru Group представила новые сервисы для иностранных пользователей на сайте My.com

Помимо уже запущенного ранее игрового сервиса myGames на нём также появились почтовый клиент myMail и мессенджер myChat, а в скором времени ожидается релиз фоторедактора myCamera

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Новости

Mail.ru Group представила новые сервисы для иностранных пользователей на сайте My.com Помимо уже запущенного ранее игрового сервиса myGames на нём также появились почтовый клиент myMail и мессенджер myChat, а в скором времени ожидается релиз фоторедактора myCamera

Новости

Первым международным проектом Mail.ru Group оказался покер на деньги

Если компания добавит в игру возможность обменять выигранные фишки на реальную валюту, то нарушит действующее законодательство

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Первым международным проектом Mail.ru Group оказался покер на деньги Если компания добавит в игру возможность обменять выигранные фишки на реальную валюту, то нарушит действующее законодательство

Новости

Mail.ru отдала за My.com $5 млн

Российская компания готовится к выходу на международный рынок

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Новости

Mail.ru отдала за My.com $5 млн Российская компания готовится к выходу на международный рынок

Новости

Mail.ru Group просит сотрудников чаще оформлять патенты

Это поможет компании закрепиться на международном рынке

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Новости

Mail.ru Group просит сотрудников чаще оформлять патенты Это поможет компании закрепиться на международном рынке