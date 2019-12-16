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Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид Торговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков
Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид

Как магазины «Мясновъ» и «Отдохни» сменили название и внешний вид
Торговая сеть из нулевых открывает магазины в новом формате, но не отказывается от прилавков