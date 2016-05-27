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Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели