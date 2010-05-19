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Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»

Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф»
Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»

Мобильный сервис видеотрансляций получил 25 тысяч долларов от «ВКонтакте»

Грант можно потратить на закупку рекламы в соцсети

Мобильный сервис видеотрансляций получил 25 тысяч долларов от «ВКонтакте»

Открываем сезон лимонадов! В город, кажется,&nbsp;окончательность&nbsp;пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого&nbsp;прохладительного&nbsp;напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые&nbsp;ингредиенты.&nbsp;

Открываем сезон лимонадов!