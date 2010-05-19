Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Пятый «Вай Мэ!», мясная гастролавка и заведение с уличной едой «Хангри Вульф» Дегустация саке, новый бренд-шеф Duran Bar и обновленное меню «Остерии Бьянка»
Мобильный сервис видеотрансляций получил 25 тысяч долларов от «ВКонтакте»
Грант можно потратить на закупку рекламы в соцсети
Открываем сезон лимонадов! В город, кажется, окончательность пришло жаркое лето. Самое время для освежающего лимонада! Открывая сезон этого прохладительного напитка, я собрал в кувшине самые мои любимые ингредиенты.