Мюнстер – «Европейская столица велосипедов» Немецкий город Мюнстер (Münster) – центр земли Северный Рейн-Вестфалия и одновременно «Европейская столица велосипедов». Это правда, ведь велосипедов здесь в 2, а некоторые местные жители говорят, что уже в 3 раза больше, чем жителей. Есть бульвар и специальные паркинги только для велосипедистов, в то время как машин очень мало и при пересечении перекрестков велосипеды пользуются...