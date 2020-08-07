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В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Шедевр или ошибка?